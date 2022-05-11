Главный тренер «Брентфорда» рассчитывает, что Эриксен останется в клубе

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк рассчитывает, что полузащитник Кристиан Эриксен останется в команде.

«То, что решение дается Кристиану тяжело, многое говорит о «Брентфорде» и о том, какую работу проделал клуб. Эриксен не говорит: «Я не останусь, потому что ищу самый лучший клуб для себя». Думаю, это позитивный знак. Я на 100 процентов уверен, что Эриксен собирается остаться с нами», — приводит Sky Sports слова Франка.

Эриксен выступает за «Брентфорд» с января 2022 года, на счету 30-летнего датчанина 1 гол и 3 результативных передачи в 9 матчах за команду. Контракт полузащитника с клубом действует до конца июня 2022 года.