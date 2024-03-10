Гвардиола — о ничьей с «Ливерпулем»: «Невероятная команда. Мы страдали после подаренного пенальти»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью в матче против «Ливерпуля» (1:1) в 28-м туре АПЛ.

«Мы начали действительно хорошо, но «Ливерпуль» — это невероятная команда. У нас были свои моменты, у них были свои. Против них непросто играть.

В первом тайме у нас была инициатива, много моментов. После того, как мы подарили им пенальти, мы страдали. Это был хороший матч для зрителей», — цитирует Гвардиолу BBC.

«Манчестер Сити» с 63 очками занимает третье место в АПЛ, отставая от «Арсенала» и «Ливерпуля» на одно очко.