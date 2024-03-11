Старридж считает, что Клопп должен гордиться игрой «Ливерпуля»

Бывший игрок «Ливерпуля» Даниэль Старридж прокомментировал ничейный матч против «Манчестер Сити» (1:1) в 28-м туре АПЛ.

«Думаю, Юрген Клопп сейчас, в том числе и после такого матча, гордится тем, чего добилась его команда. Люди не верили, что такое возможно. Он может быть доволен тем, как выступила в этом матче его команда», — цитирует слова Старриджа BBC Sport.