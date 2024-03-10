Клопп — о ничьей с «Манчестер Сити»: «Не помню, чтобы они сражались так, как сегодня. Мы были великолепны»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил свою команду за матч против «Манчестер Сити» (1:1) в 28-м туре АПЛ.

«Первые 10 минут мы немного спешили, и «Манчестер Сити» был на высоте. Второй тайм был лучшим, который мы когда-либо проводили против «Манчестер Сити». Они, конечно, попали в штангу, но мы должны были забить два или три гола. Исключительный футбольный матч. Вау!

Не помню, чтобы «Манчестер Сити» сражался так, как сегодня. Мы были великолепны», — приводит слова Клоппа BBC.

Мерсисайдцы набрали 64 очка и занимают второе место в таблице АПЛ, отставая от «Арсенала» (64) по дополнительным показателям. «Ман Сити» с 63 очками — на третьей строчке.