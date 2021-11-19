Главный тренер «Брайтона» рассказал, как провел ночь на улице в рамках акции в поддержку бездомных
Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер поделился эмоциями после участия в кампании The Big Sleep Out («Большая ночевка на улице»), цель которой — собрать средства для помощи бездомным.
«Видеть бездомных на улицах тревожно, — приводит слова Поттера BBC Sport. - Общество нужно оценивать по тому, как оно относится к наиболее уязвимым. Я провел лишь одну ночь на улице, собрал вещи, сел в машину и поехал домой. Я понятия не имею, каково быть бездомным. Но даже после этого тяжело об думать о том, что для многих это реальность. Приближается зима. Видно, насколько им тяжело. Простая зубная паста и сменная могут иметь значение. Это недорого, но может избавить их от нужны».
Напомним, что в рамках кампании Поттер и его помощники Билли Рид и Бруно Сальтор переночевали на улице Брайтона.
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