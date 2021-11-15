Главный тренер «Брайтона» провел ночь на улице в кампании акции в поддержку бездомных

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер и его помощники Билли Рид и Бруно Сальтор провели ночь спали на улице в рамках кампании The Big Sleep Out («Большая ночевка на улице»), цель которой — собрать средства для помощи бездопмным.

«У меня была облегченная версия сна на улице, — приводит слова Поттера официальный сайт «Брайтона». — Не могу представить, каково это не знать, что ждет тебя в будущем, когда ты в следующий раз поешь. Бездомные — одни из самых уязвимых членов нашего общества, и они нуждаются в нашей помощи и поддержке».

После 11 туров чемпионата Англии «Брайтон» набрал 17 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице.