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Главный тренер «Брайтона» провел ночь на улице в кампании акции в поддержку бездомных

12:58
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Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер и его помощники Билли Рид и Бруно Сальтор провели ночь спали на улице в рамках кампании The Big Sleep Out («Большая ночевка на улице»), цель которой — собрать средства для помощи бездопмным.

«У меня была облегченная версия сна на улице, — приводит слова Поттера официальный сайт «Брайтона». — Не могу представить, каково это не знать, что ждет тебя в будущем, когда ты в следующий раз поешь. Бездомные — одни из самых уязвимых членов нашего общества, и они нуждаются в нашей помощи и поддержке».

После 11 туров чемпионата Англии «Брайтон» набрал 17 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.brightonandhovealbion.com/news/2350392/the-boss-billy-and-bruno-join-the-big-sleep-out

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