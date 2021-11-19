Клопп: «Арсенал» — совершенно другая команда по сравнению с началом сезона»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом».
«Арсенал» не вышел в еврокубки по итогам прошлого сезона, — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля». — Это не очень хорошо, но Артета хорошо использует время, появившееся без еврокубков. Сейчас «Арсенал» — совершенно другая команда по сравнению с началом сезона. Да, у них восемь игр без поражений, но они едут на «Энфилд». «Ливерпулю» нужно исправить несколько вещей, и лучшее время для этого — домашняя встреча».
Встреча «Ливерпуля» с «Арсеналом» состоится 20 ноября на стадионе «Энфилд». Игра начнется в 20.30 по московскому времени.
После 11 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 22 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Арсенал» с 20 очками идет на пятой позиции.
Дополнительная информация:
https://www.liverpoolfc.com/news/completely-different-jurgen-klopp-analyses-arsenal-clash
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