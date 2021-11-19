Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом».

«Арсенал» не вышел в еврокубки по итогам прошлого сезона, — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля». — Это не очень хорошо, но Артета хорошо использует время, появившееся без еврокубков. Сейчас «Арсенал» — совершенно другая команда по сравнению с началом сезона. Да, у них восемь игр без поражений, но они едут на «Энфилд». «Ливерпулю» нужно исправить несколько вещей, и лучшее время для этого — домашняя встреча».

Встреча «Ливерпуля» с «Арсеналом» состоится 20 ноября на стадионе «Энфилд». Игра начнется в 20.30 по московскому времени.

После 11 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 22 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Арсенал» с 20 очками идет на пятой позиции.