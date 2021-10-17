Гари Невилл: «Салах может стать лучшим футболистом мира прямо сейчас»
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, что думает о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.
«Считаю, Салах может быть лучшим футболистом мира. Смотрю на Мбаппе, Неймара, Месси, Роналду. Все они были лучшими футболистами мира последние пять-десять лет, но они уже не на том уровне, что были раньше. Салах находится на высоком уровне уже на протяжении трех или четырех сезонов. Он особенный футболист, безжалостный на поле и невероятно целеустремленный. Думаю, он может стать лучшим игроком прямо сейчас», — цитирует Невилла Sky Sports.
Вчера, 16 октября, Салах отметился голом и результативной передачей в матче 8-го тура АПЛ «Ливерпуль» с «Уотфордом» (5:0).
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