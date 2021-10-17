Полиция арестовала нескольких болельщиков после матча восьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (2:0), сообщает Sky Sports.

По информации источника, два болельщика выкрикивали гомофобные кричалки во время матча. Еще одного фаната задержали по подозрению в нарушении общественного порядка и нападении на полицейских.

«Большинство фанатов, посетивших эту игру, вели себя идеально. Мы благодарны им. Мы не будем мириться с оскорблениями и угрозами на трибунах. Полицейские будут работать с теми, кто использует гомофобные или расистские кричалки. На этом матче это было осуществлено», — приводит Sky Sports слова представителя полиции Манчестера.

«Манчестер Сити» набрал 17 очков и занимает третье место в чемпионате Англии. У «Бернли» 3 очка и 18-я позиция.