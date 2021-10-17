Полиция арестовала двух болельщиков за гомофобные кричалки на матче «Манчестер Сити» — «Бернли»
Полиция арестовала нескольких болельщиков после матча восьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (2:0), сообщает Sky Sports.
По информации источника, два болельщика выкрикивали гомофобные кричалки во время матча. Еще одного фаната задержали по подозрению в нарушении общественного порядка и нападении на полицейских.
«Большинство фанатов, посетивших эту игру, вели себя идеально. Мы благодарны им. Мы не будем мириться с оскорблениями и угрозами на трибунах. Полицейские будут работать с теми, кто использует гомофобные или расистские кричалки. На этом матче это было осуществлено», — приводит Sky Sports слова представителя полиции Манчестера.
«Манчестер Сити» набрал 17 очков и занимает третье место в чемпионате Англии. У «Бернли» 3 очка и 18-я позиция.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11095/12436109/man-city-vs-burnley-two-boys-arrested-over-homophobic-slurs-at-etihad-stadium
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю