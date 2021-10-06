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Гари Линекер: «Я простил Марадону за «руку бога», но судью я до сих пор не забыл»

Гари Линекер вспомнил о голе Диего Марадоны в четвертьфинале ЧМ 1986 года
11:30
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Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер вспомнил гол рукой форварда Диего Марадоны в четвертьфинале ЧМ-1986. Тот мяч, забитый аргентинцем, называют «рукой бога».

В матче дубль оформил Диего Марадона, за сборную Англии единственный гол забил Линекер.

«Конечно, я простил Марадону за «руку бога», но судью я до сих пор не забыл. Уверен, арбитр увидел игру рукой, но просто испугался», — цитирует Линекера Marca.

Линекер забил 48 голов в составе сборной Англии. Он третий бомбардир сборной в истории.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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