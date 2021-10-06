Гари Линекер: «Я простил Марадону за «руку бога», но судью я до сих пор не забыл»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер вспомнил гол рукой форварда Диего Марадоны в четвертьфинале ЧМ-1986. Тот мяч, забитый аргентинцем, называют «рукой бога».

В матче дубль оформил Диего Марадона, за сборную Англии единственный гол забил Линекер.

«Конечно, я простил Марадону за «руку бога», но судью я до сих пор не забыл. Уверен, арбитр увидел игру рукой, но просто испугался», — цитирует Линекера Marca.

Линекер забил 48 голов в составе сборной Англии. Он третий бомбардир сборной в истории.