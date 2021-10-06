«Бернли» предложит вратарю Поупу новый контракт

«Бернли» рассчитывает продлить контракт с вратарем Ником Поупом, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, клуб хочет сохранить 29-летнего англичанина, которым интересуется «Тоттенхэм». Сообщается, что переговоры должны начаться в ближайшее время.

Поуп выступает за «Бернли» с лета 2016 года. В сезоне-2021/22 голкипер провел 8 матчей и пропустил 12 мячей, проведя 1 игру на ноль. Контракт игрока действует до конца июня 2023 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.