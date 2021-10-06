«Бернли» предложит вратарю Поупу новый контракт
12:14
«Бернли» рассчитывает продлить контракт с вратарем Ником Поупом, сообщает TEAMtalk.
По информации источника, клуб хочет сохранить 29-летнего англичанина, которым интересуется «Тоттенхэм». Сообщается, что переговоры должны начаться в ближайшее время.
Поуп выступает за «Бернли» с лета 2016 года. В сезоне-2021/22 голкипер провел 8 матчей и пропустил 12 мячей, проведя 1 игру на ноль. Контракт игрока действует до конца июня 2023 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.teamtalk.com/news/burnley-attempt-ward-off-tottenham-new-deal-nick-pope
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