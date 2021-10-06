Форвард «Вест Бромвича», дважды переболевший коронавирусом: «Не собираюсь вакцинироваться, это мой выбор»

Нападающий «Вест Бромвича» и сборной Ирландии Каллум Робинсон заявил, что не собирается вакцинироваться от коронавируса.

«Я еще не вакцинировался, это мой выбор в данный момент времени. Конечно, неприятно, что я дважды переболел, но я не вакцинировался. Возможно, впоследствии я передумаю и все же сделаю это, но сейчас я не собираюсь этого делать. Почему? Думаю, это личный выбор каждого. Я знаю, что многие люди как в футболе, так и вне его хотят, чтобы все вакцинировались, потому что считают это правильным, но каждый сам выбирает, что делать. Я не хочу никого заставлять, это личный выбор», — приводит Sky Sports слова Робинсона.

В сезоне-2021/22 Робинсон провел 10 матчей за «Вест Бромвич», на его счету 3 гола и 3 результативные передачи. В 2020 году форвард пропустил ряд матчей сборной Ирландии из-за положительных тестов на коронавирус.