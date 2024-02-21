Галлас: «Некоторые игроки «Арсенала» расстраивались, что Аршавин не до конца выкладывался на тренировках»

Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас рассказал, как Андрей Аршавин относился к тренировкам в лондонском клубе.

«Как я сказал, Аршавин был игроком с потенциалом, но не из тех, кто работает очень много, кто выкладывается на тренировках на 100 процентов. Он проще ко всему относился. Для него было важнее быть в форме непосредственно в игре. Некоторые его одноклубники не понимали этого и даже расстраивались от того, что он не до конца выкладывался», — цитирует Галласа Metaratings.ru.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Он провел за лондонский клуб 144 матча, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.