«Фулхэм» предложил 4 миллиона фунтов стерлингов за Хадсона-Одои

«Фулхэм» сделал предложение «Челси» по нападающему Каллуму Хадсону-Одои. Переговоры продолжаются.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «дачники» готовы заплатить около 4 миллионов фунтов стерлингов за 22-летнего англичанина. Однако «Челси» требует 8 миллионов фунтов стерлингов. «Фулхэм» уверен, что сделка будет заключена в ближайшие дни.

В прошедшем сезоне Хадсон-Одои на правах аренды выступал за «Байер». Он забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 21 матче.