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Сегодня, 00:14

«Брайтон» отклонил предложение «Челси» в размере 93 миллионов евро по Кайседо

Евгений Козинов
Корреспондент
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Мойсес Кайседо.
Фото Reuters

«Челси» хочет заполучить полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Как написал в Twitter журналист Фабрицио Романо, «синие» предложили 93 миллиона евро, но получили отказ.

Ранее появилась информация, что сам 21-летний эквадорец уже согласовал контракт с «Челси».

В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Действующий контракт полузащитника с «Брайтоном» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Челси
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