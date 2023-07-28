«Брайтон» отклонил предложение «Челси» в размере 93 миллионов евро по Кайседо

«Челси» хочет заполучить полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Как написал в Twitter журналист Фабрицио Романо, «синие» предложили 93 миллиона евро, но получили отказ.

Ранее появилась информация, что сам 21-летний эквадорец уже согласовал контракт с «Челси».

В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Действующий контракт полузащитника с «Брайтоном» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.