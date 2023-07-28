Алькантара не планирует покидать «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара продолжит выступать в команде, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По данным источника, футболист думал об уходе в лигу, однако решил остаться. «Ливерпуль» также считает, что хавбек нужен команде.

Сообщалось, что им интересовались клубы Саудовской Аравии.