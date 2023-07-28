Алькантара не планирует покидать «Ливерпуль»
Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара продолжит выступать в команде, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.
По данным источника, футболист думал об уходе в лигу, однако решил остаться. «Ливерпуль» также считает, что хавбек нужен команде.
Сообщалось, что им интересовались клубы Саудовской Аравии.
В сезоне-2022/23 32-летний футболист сыграл 28 матчей за «Ливерпуль» и отдал 1 голевую передачу.
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|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Ньюкасл
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|0
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
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|0
|0-0
|0
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12
|Челси
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|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
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|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
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|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
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