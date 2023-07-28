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Сегодня, 08:14

Алькантара не планирует покидать «Ливерпуль»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара продолжит выступать в команде, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По данным источника, футболист думал об уходе в лигу, однако решил остаться. «Ливерпуль» также считает, что хавбек нужен команде.

Сообщалось, что им интересовались клубы Саудовской Аравии.

В сезоне-2022/23 32-летний футболист сыграл 28 матчей за «Ливерпуль» и отдал 1 голевую передачу.

Тьяго Алькантара
ФК Ливерпуль
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