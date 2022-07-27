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Сегодня, 14:23

«Фулхэм» подписал защитника «Вольфсбурга» Мбабу

Иван Торопцев
Корреспондент
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Кевин Мбабу.
Фото ФК «Фулхэм»

«Фулхэм» объявил о трансфере защитника «Вольфсбурга» Кевина Мбабу.

27-летний швейцарец подписал контракт с английским клубом на 3 года, при этом у «дачников» есть опция продления соглашения еще на один год.

По данным портала Transfermarkt.com, покупка Мбабу обошлась «Фулхэму» в 5,5 миллиона евро.

Мбабу выступал за «Вольфсбург» с июля 2019 года. В прошлом сезоне футболист сделал 1 результативную передачу в 31 матче за «волков».

Источник: https://www.fulhamfc.com/news/2022/july/27/fulham-sign-mbabu/
Футбол
ФК Вольфсбург
ФК Фулхэм
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