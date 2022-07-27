«Фулхэм» подписал защитника «Вольфсбурга» Мбабу
«Фулхэм» объявил о трансфере защитника «Вольфсбурга» Кевина Мбабу.
27-летний швейцарец подписал контракт с английским клубом на 3 года, при этом у «дачников» есть опция продления соглашения еще на один год.
По данным портала Transfermarkt.com, покупка Мбабу обошлась «Фулхэму» в 5,5 миллиона евро.
Мбабу выступал за «Вольфсбург» с июля 2019 года. В прошлом сезоне футболист сделал 1 результативную передачу в 31 матче за «волков».
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3
|Челси
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|0
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|0-0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
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|0-0
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5
|Арсенал
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|0-0
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6
|МЮ
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7
|Вест Хэм
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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10
|Вулверхэмптон
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|0-0
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|Ньюкасл
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|0
|0-0
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12
|Кр. Пэлас
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|0-0
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13
|Брентфорд
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
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|0
|0
|0-0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0
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|0-0
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19
|Борнмут
|0
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|0
|0-0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
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|
МЮ – Брайтон
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|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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