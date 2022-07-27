«Фулхэм» подписал защитника «Вольфсбурга» Мбабу

«Фулхэм» объявил о трансфере защитника «Вольфсбурга» Кевина Мбабу.

27-летний швейцарец подписал контракт с английским клубом на 3 года, при этом у «дачников» есть опция продления соглашения еще на один год.

По данным портала Transfermarkt.com, покупка Мбабу обошлась «Фулхэму» в 5,5 миллиона евро.

Мбабу выступал за «Вольфсбург» с июля 2019 года. В прошлом сезоне футболист сделал 1 результативную передачу в 31 матче за «волков».