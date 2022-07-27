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Сегодня, 14:48

«Лидс» хочет заменить Филлипса полузащитником «Спортинга» Нунесом

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лидс» интересуется полузащитником лиссабонского «Спортинга» Матеусом Нунесом, сообщает Record.

По информации источника, английский клуб видит в 23-летнем португальце замену Келвину Филлипсу, который ушел в «Манчестер Сити» этим летом.

В прошлом сезоне Нунес забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 50 матчах за «Спортинг» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Футбол
ФК Лидс
ФК Спортинг (Лиссабон)
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