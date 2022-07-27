«Наполи» хочет получить от «Вест Хэма» 40 миллионов евро за Зелиньски

«Вест Хэм» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Наполи» Петра Зелиньски, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, неаполитанцы хотят получить за 28-летнего поляка 40 миллионов евро с учетом бонусов.

Зелиньски выступает за «Наполи» с августа 2016 года. В прошлом сезоне футболист забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 42 матчах за команду.

Контракт поляка с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года.