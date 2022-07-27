Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:47

«Наполи» хочет получить от «Вест Хэма» 40 миллионов евро за Зелиньски

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Вест Хэм» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Наполи» Петра Зелиньски, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, неаполитанцы хотят получить за 28-летнего поляка 40 миллионов евро с учетом бонусов.

Зелиньски выступает за «Наполи» с августа 2016 года. В прошлом сезоне футболист забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 42 матчах за команду.

Контракт поляка с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1552196738907361280
Петр Зелиньски
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Наполи
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вредные жиры: в каких продуктах содержатся, чем заменить в рационе?
Почему Денис Черышев никому не нужен? Еще недавно звезде ЧМ-2018 собирались ставить памятник в Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бернд Лено может заменить Шмейхеля в «Лестере»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости