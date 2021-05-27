Форвард «Лидса» Рафинья отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Лидса» Рафинья прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

«Тяжело объяснить, что я испытываю, когда вижу или слышу, что такие крупные клубы, как «Ливерпуль» и «МЮ» мной интересуются. Я рос на матчах этих команд. Я наслаждался игрой Руни, Криштиану Роналду, ван Нистелроя, Джеррарда, Анри, Деку, Лэмпарда. В АПЛ всегда было много качественных игроков, сложно сказать, старался ли я копировать кого-то из них. Скорее, я скопировал всю лигу. Я смотрел АПЛ и мечтал там оказаться. Сегодня я радую людей своей игрой. В «Лидсе» в меня поверили, дали шанс. В клубе все очень добры, фанаты тоже хорошо нас поддерживают и заряжают эмоциями. У меня еще 4 года по контракту, и я не собираюсь уходить, по крайней мере, после этого сезона. Я счастлив и стараюсь радовать остальных», — приводит Metro слова Рафиньи.

В сезоне-2020/21 Рафинья провел 31 матч за «Лидс», на его счету 6 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего бразильца в 25 миллионов евро.