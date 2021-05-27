«Ливерпуль» рассматривает Тилеманса в качестве замены Вайналдуму

«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Лестера» Юри Тилемансом, сообщает Nieuwsblad.

По информации источника, мерсисайдцы рассматривают 24-летнего бельгийца в качестве замены Джорджиньо Вайналдуму, который покинул команду на правах свободного агента и может продолжить карьеру в «Барселоне». Сообщается, что в Тилемансе также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и ряд испанских клубов.

В сезоне-2020/21 Тилеманс провел 51 матч за «Лестер» во всех турнирах, на его счету 9 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.