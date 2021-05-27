Покупка полузащитника «Лилля» Сумаре может обойтись «Лестеру» в 18 миллионов фунтов

«Лестер» близок к покупке полузащитника «Лилля» Бубакари Сумаре, сообщает Sky Sports.

По данным источника, трансфер 22-летнего француза может обойтись «лисам» в сумму около 18 миллионов фунтов. «Лилль» приостанавливал переговоры по продаже игрока до конца сезона, поскольку клуб не хотел мешать команде вести борьбу за победу в чемпионате Франции.

В сезоне-2020/21 Сумаре провел 43 матча за «Лилль», на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20,7 миллиона фунтов.