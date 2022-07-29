Фоден уверен, что Холанн будет забивать много в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден уверен, что новичок команды Эрлин Холанн сможет себя проявить в Англии.

«Он отличный парень за пределами поля и отличное дополнение для команды на поле. Холанн заставляет всех смеяться, но в то же время он чертовски скромен. Перед воротами он страшен. Все знают его голевые рекорды, но он перешел в совершенно другую лигу с гораздо более быстрым футболом, поэтому ему может потребоваться немного времени, чтобы привыкнуть, но я уверен, что когда он войдет во вкус, его будет не остановить», — цитирует Sky Sports Фодена.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» 1 июля 2022 года. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.