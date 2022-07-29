Маунт считает, что Стерлинг идеально вписался в «Челси»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт рассказал, как нападающий Рахим Стерлинг вписался в состав. 27-летний англичанин этим летом перебрался из «Манчестер Сити» в стан «синих».

«Стерлинг — победитель, я уже говорил об этом раньше. Каждый раз, когда вы тренируетесь с ним, видно его волю к победе. Он идеально вписался в состав. Посмотрим, чего мы можем достичь в будущем. Я думаю, что для обеих сторон этот переход блестящий выход. Мы очень рады, что он здесь», — цитирует Sky Sports Маунта.

Контракт «Челси» с 27-летним Стерлингом рассчитан до 2027 года.