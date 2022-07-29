Фоден сравнил Холанна с Агуэро: «Эрлинг также может завершать атаки»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден сравнил новичка команды Эрлина Холанна с Серхио Агуэро.

«Они с Агуэро очень похожи. Холанн также может завершать атаки любым способом. Как я уже сказал, он страшен перед воротами, и если мы сможем доставлять ему мяч в нужные зоны, он сыграют важную роль для нас в этом году», — приводит слова Фодена Sky Sports.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в текущее летнее трансферное окно. По данным портала Transfermarkt.com, сумма сделки составила 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард забил 29 голов и сделал 8 результативных передач в 30 матчах за «Боруссию».