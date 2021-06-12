«Эвертон» объявит о назначении Нуну на пост главного тренера на следующей неделе
18:41
Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту в ближайшее время возглавит «Эвертон». Официальное представление специалиста состоится на следующей неделе, сообщает Sky Sports.
Ранее появилась информация, что 47-летний португалец подпишет контракт с «ирисками» на три года.
21 мая Нуну Эшпириту Санту покинул пост главного тренера «Вулверхэмптона». Португалец работал в клубе с 2017 года.
По итогам сезона-2020/21 «Эвертон» занял 10-е место в АПЛ и не смог пробиться в еврокубки. Главный тренер Карло Анчелотти покинул английский клуб в межсезонье и возглавил «Реал».
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