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«Эвертон» объявит о назначении Нуну на пост главного тренера на следующей неделе

18:41
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Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту в ближайшее время возглавит «Эвертон». Официальное представление специалиста состоится на следующей неделе, сообщает Sky Sports.

Ранее появилась информация, что 47-летний португалец подпишет контракт с «ирисками» на три года.

21 мая Нуну Эшпириту Санту покинул пост главного тренера «Вулверхэмптона». Португалец работал в клубе с 2017 года.

По итогам сезона-2020/21 «Эвертон» занял 10-е место в АПЛ и не смог пробиться в еврокубки. Главный тренер Карло Анчелотти покинул английский клуб в межсезонье и возглавил «Реал».

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