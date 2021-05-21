Главный тренер «Вулверхэмптона» покинет команду после окончания сезона

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту покинет команду после окончания нынешнего сезона, сообщает сайт клуба. Стороны приняли совместное решение не продолжать сотрудничество.

After four seasons at the club, this Sunday will be Nuno Espirito Santo's final game in charge of Wolves.



Thank you, Nuno.



? — Wolves (@Wolves) May 21, 2021

47-летний португальский специалист работал в английском клубе с 2017 года. В этом сезоне команда после 37 туров набрала 45 очков и занимает 12-е место в АПЛ.