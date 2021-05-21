Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Главный тренер «Вулверхэмптона» покинет команду после окончания сезона

16:04
Теги:

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту покинет команду после окончания нынешнего сезона, сообщает сайт клуба. Стороны приняли совместное решение не продолжать сотрудничество.

47-летний португальский специалист работал в английском клубе с 2017 года. В этом сезоне команда после 37 туров набрала 45 очков и занимает 12-е место в АПЛ.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Чехия: прямая трансляция Первого канала — смотрите стартовый матч ЧМ-2021
Что надо делать, чтобы ваш начальник вас невзлюбил согласно его знаку зодиака
Пентагон подтвердил подлинность видео с НЛО над Калифорнией
Эндокринолог назвала главные признаки заболеваний щитовидной железы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд