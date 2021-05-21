Главный тренер «Вулверхэмптона» покинет команду после окончания сезона
16:04
Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту покинет команду после окончания нынешнего сезона, сообщает сайт клуба. Стороны приняли совместное решение не продолжать сотрудничество.
47-летний португальский специалист работал в английском клубе с 2017 года. В этом сезоне команда после 37 туров набрала 45 очков и занимает 12-е место в АПЛ.
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