Паратичи назначен на должность спортивного директора «Тоттенхэма»
19:07
Бывший спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи занял аналогичную должность в «Тоттенхэме». Контракт с ним подписан до лета 2024 года, сообщает официальный сайт «шпор».
Он приступит к работе в лондонском клубе с 1 июля.
Паратичи покинул «Ювентус» по окончании сезона. Его контракт истек, и клуб решил не продолжать сотрудничество.
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