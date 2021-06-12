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Паратичи назначен на должность спортивного директора «Тоттенхэма»

19:07
Фабио Паратичи. Фото ФК «Ювентус»
Фабио Паратичи. Фото ФК «Ювентус»
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Бывший спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи занял аналогичную должность в «Тоттенхэме». Контракт с ним подписан до лета 2024 года, сообщает официальный сайт «шпор».

Он приступит к работе в лондонском клубе с 1 июля.

Паратичи покинул «Ювентус» по окончании сезона. Его контракт истек, и клуб решил не продолжать сотрудничество.

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