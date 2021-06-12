Паратичи назначен на должность спортивного директора «Тоттенхэма»

Бывший спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи занял аналогичную должность в «Тоттенхэме». Контракт с ним подписан до лета 2024 года, сообщает официальный сайт «шпор».

Он приступит к работе в лондонском клубе с 1 июля.

The Club is delighted to announce the appointment of Fabio Paratici as Managing Director, Football, with effect from 1 July 2021.

#THFC ?? #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021

Паратичи покинул «Ювентус» по окончании сезона. Его контракт истек, и клуб решил не продолжать сотрудничество.