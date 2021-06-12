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Нуну согласовал контракт с «Эвертоном» на 3 года

06:53
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Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту в ближайшее время возглавит «Эвертон», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 47-летний португалец подпишет контракт с «ирисками» на три года. В ближайшее время клуб объявит о переходе Нуну.

21 мая Нуну Эшпириту Санту покинул пост главного тренера «Вулверхэмптона». Португалец работал в клубе с 2017 года.

По итогам сезона-2020/21 «Эвертон» занял 10-е место в АПЛ и не смог пробиться в еврокубки. Главный тренер Карло Анчелотти покинул английский клуб в межсезонье и возглавил «Реал».

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