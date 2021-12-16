Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Эвертон» интересуется защитником «Метца» Сентонзом

11:38
Теги:

«Эвертон» интересуется защитником «Метца» Фабьеном Сентонзом, сообщает Goal со ссылкой на Football Insider.

По информации источника, английский клуб видит в 25-летнем французе потенциальную замену Шеймусу Коулману на длительный срок. Сообщается, что за футболистом также следит ряд других клубов английской премьер-лиги.

В сезоне-2021/22 Сентонз провел 16 матчей за «Метц», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/blt6a81a2d4ec1ddfd8

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Россия показала Канаде, кто здесь хозяин. Но едва не упустила легкую победу
Захарова заявила о симметричном ответе Берлину на высылку дипломатов
0
Реклама