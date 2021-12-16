«Эвертон» интересуется защитником «Метца» Сентонзом

«Эвертон» интересуется защитником «Метца» Фабьеном Сентонзом, сообщает Goal со ссылкой на Football Insider.

По информации источника, английский клуб видит в 25-летнем французе потенциальную замену Шеймусу Коулману на длительный срок. Сообщается, что за футболистом также следит ряд других клубов английской премьер-лиги.

В сезоне-2021/22 Сентонз провел 16 матчей за «Метц», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.