«Что за легенда!» Зинченко поддержал Агуэро, завершившего карьеру из-за проблем со здоровьем

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко отреагировал на решение бывшего партнера по команде Серхио Агуэро завершить карьеру.

«Что за легенда!» — написал Зинченко в Instagram.

30 октября 33-летнему аргентинцу стало плохо во время матча 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Алавес» (1:1). Нападающего заменили в первом тайме из-за приступа тахикардии. В результате медицинского обследования Агуэро диагностировали сердечную аритмию.

В составе «Манчестер Сити» Агуэро пять раз выиграл АПЛ, шесть раз — Кубок лиги, трижды — Суперкубке Англии, а также один раз — Кубок Англии.