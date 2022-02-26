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Эриксен: «Я очень счастливый человек. Пройти через то, через что я прошел, и вернуться — это прекрасное чувство»

Эриксен заявил, что вернуться в футбол — это прекрасное чувство
Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен прокомментировал дебют за команду в матче с «Ньюкаслом» (0:2).

«Если отбросить результат. Я просто очень счастливый человек. Пройти через то, через что я прошел, и вернуться — это прекрасное чувство. Все здесь. Моя семья, мои родители, мои дети и несколько врачей, которые помогали мне. То, через что они прошли, еще тяжелее, чем-то, через что прошел я.

Вы никогда не можете предсказать игру. Я не думаю, что кто-то предполагал, что мы так рано останемся вдесятером. Ребята сделали все, что могли. В конце концов, это была хорошая борьба", — приводит слова игрока Sky Sports.

Также полузащитник поделился своих целях на оставшуюся часть сезона.

«Прежде всего, вернуть ощущение и прикосновение, то чувство футбола, и помочь «Брентфорду» остаться в Премьер-лиге», — добавил игрок.

Эриксен провел первый официальный матч за 259 дней.

«Брентфорд» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице АПЛ (24 очка).

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/59843207

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Ливерпуль

П2

21%

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Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
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Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Кристиан Эриксен
Футбол
ФК Брентфорд
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 26 20 3 3 63-17 63
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
7
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
8
 Вулверхэмптон 25 12 4 9 24-20 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
11
 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
12
 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
13
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
15
 Брентфорд 27 6 6 15 27-44 24
16
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
17
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
18
 Бернли 24 3 12 9 22-30 21
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 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
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 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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25.02 23:00
Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
 0 : 4
26.02 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
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Эвертон – Ман. Сити
 - : -
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Садио Мане

Ливерпуль

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Манчестер Сити

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Ливерпуль

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И К Ж
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Астон Вилла

 22 1 3
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Арсенал

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