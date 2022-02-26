Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен прокомментировал дебют за команду в матче с «Ньюкаслом» (0:2).

«Если отбросить результат. Я просто очень счастливый человек. Пройти через то, через что я прошел, и вернуться — это прекрасное чувство. Все здесь. Моя семья, мои родители, мои дети и несколько врачей, которые помогали мне. То, через что они прошли, еще тяжелее, чем-то, через что прошел я.

Вы никогда не можете предсказать игру. Я не думаю, что кто-то предполагал, что мы так рано останемся вдесятером. Ребята сделали все, что могли. В конце концов, это была хорошая борьба", — приводит слова игрока Sky Sports.

Также полузащитник поделился своих целях на оставшуюся часть сезона.

«Прежде всего, вернуть ощущение и прикосновение, то чувство футбола, и помочь «Брентфорду» остаться в Премьер-лиге», — добавил игрок.

Эриксен провел первый официальный матч за 259 дней.

«Брентфорд» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице АПЛ (24 очка).