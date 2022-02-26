Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рангник недоволен результатом матча с «Уотфордом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал ничью с «Уотфордом» (0:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Мы сделали все, кроме того, чтобы забить. Трудно принять этот результат. В конце концов, если упускаешь столько моментов, трудно выиграть. Мы полностью контролировали игру весь матч, не позволяли им почти никаких контратак.

Нам нужно быть острее перед воротами, вряд ли можно создать больше моментов, чем мы создали сегодня. В конце концов, это очень разочаровывающий день. Если бы мне сказали, что мы создадим столько моментов, я бы сказал: «Да, этого достаточно, чтобы забить один из двух голов». Но мы этого не сделали", — приводи слова Рангника BBC.

«МЮ» с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. 6 марта команда Рангника сыграет с «Манчестер Сити» в 28-м туре чемпионата Англии.