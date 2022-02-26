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Сегодня, 20:53

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рангник недоволен результатом матча с «Уотфордом»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал ничью с «Уотфордом» (0:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Мы сделали все, кроме того, чтобы забить. Трудно принять этот результат. В конце концов, если упускаешь столько моментов, трудно выиграть. Мы полностью контролировали игру весь матч, не позволяли им почти никаких контратак.

Нам нужно быть острее перед воротами, вряд ли можно создать больше моментов, чем мы создали сегодня. В конце концов, это очень разочаровывающий день. Если бы мне сказали, что мы создадим столько моментов, я бы сказал: «Да, этого достаточно, чтобы забить один из двух голов». Но мы этого не сделали", — приводи слова Рангника BBC.

«МЮ» с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. 6 марта команда Рангника сыграет с «Манчестер Сити» в 28-м туре чемпионата Англии.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/59843207

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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Уотфорд
Ральф Рангник
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 26 20 3 3 63-17 63
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
7
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
8
 Вулверхэмптон 25 12 4 9 24-20 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
11
 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
12
 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
13
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
15
 Брентфорд 27 6 6 15 27-44 24
16
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
17
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
18
 Бернли 24 3 12 9 22-30 21
19
 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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38 тур
25.02 23:00
Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
 0 : 4
26.02 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 - : -
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 14 1 5
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