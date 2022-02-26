Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рангник недоволен результатом матча с «Уотфордом»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал ничью с «Уотфордом» (0:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.
«Мы сделали все, кроме того, чтобы забить. Трудно принять этот результат. В конце концов, если упускаешь столько моментов, трудно выиграть. Мы полностью контролировали игру весь матч, не позволяли им почти никаких контратак.
Нам нужно быть острее перед воротами, вряд ли можно создать больше моментов, чем мы создали сегодня. В конце концов, это очень разочаровывающий день. Если бы мне сказали, что мы создадим столько моментов, я бы сказал: «Да, этого достаточно, чтобы забить один из двух голов». Но мы этого не сделали", — приводи слова Рангника BBC.
«МЮ» с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. 6 марта команда Рангника сыграет с «Манчестер Сити» в 28-м туре чемпионата Англии.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|26
|20
|3
|3
|63-17
|63
|
2
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|70-20
|60
|
3
|Челси
|25
|14
|8
|3
|49-18
|50
|
4
|МЮ
|27
|13
|8
|6
|44-34
|47
|
5
|Арсенал
|24
|14
|3
|7
|38-27
|45
|
6
|Тоттенхэм
|25
|13
|3
|9
|35-32
|42
|
7
|Вест Хэм
|26
|12
|6
|8
|45-34
|42
|
8
|Вулверхэмптон
|25
|12
|4
|9
|24-20
|40
|
9
|Саутгемптон
|26
|8
|11
|7
|34-37
|35
|
10
|Брайтон
|26
|7
|12
|7
|25-30
|33
|
11
|Астон Вилла
|25
|9
|3
|13
|33-37
|30
|
12
|Кр. Пэлас
|27
|6
|12
|9
|37-38
|30
|
13
|Лестер
|23
|7
|6
|10
|37-43
|27
|
14
|Ньюкасл
|25
|5
|10
|10
|28-45
|25
|
15
|Брентфорд
|27
|6
|6
|15
|27-44
|24
|
16
|Лидс
|26
|5
|8
|13
|29-60
|23
|
17
|Эвертон
|23
|6
|4
|13
|28-40
|22
|
18
|Бернли
|24
|3
|12
|9
|22-30
|21
|
19
|Уотфорд
|26
|5
|4
|17
|25-47
|19
|
20
|Норвич
|26
|4
|5
|17
|15-55
|17
|25.02
|23:00
|
Саутгемптон – Норвич
|2 : 0
|26.02
|15:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|0 : 4
|26.02
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|0 : 2
|26.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Бернли
|1 : 1
|26.02
|18:00
|
МЮ – Уотфорд
|0 : 0
|26.02
|18:30
|
Брайтон – Астон Вилла
|0 : 2
|26.02
|20:30
|
Эвертон – Ман. Сити
|- : -
|27.02
|17:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|- : -
|16.03
|23:15
|
Арсенал – Ливерпуль
|- : -
|31.05
|00:00
|
Челси – Лестер
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|19
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Садио Мане
Ливерпуль
|11
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|8
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|22
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|13
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|14
|1
|5