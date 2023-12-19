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Эриксен дал совет защитнику «Лутона» Локьеру, который перенес остановку сердца

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Том Локьер.
Фото Reuters

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен посоветовал защитнику «Лутона» Тому Локьеру прислушиваться к советам врачей.

29-летний валлиец потерял сознание во время матча 17-го тура АПЛ против «Борнмута». Позже пресс-служба «Лутона» сообщила, что у него произошла остановка сердца, но вскоре он пришел в себя.

«Я читал и видел, что произошло. Я надеюсь, что с ним все в порядке, он не торопится, здоров, и его семья рядом, чтобы поддержать его.

Мой совет ему – принять лучшее решение, какое возможно. Если врачи скажут тебе заняться чем-то другим, ты должен уважать это и посмотреть, что ты можешь сделать. Ничто тебя не остановит, но в конце концов все зависит от самочувствия и того, что говорят врачи. Он должен принять решение со своей семьей, но ему не следует торопиться», – приводит слова Эриксена Daily Mail.

Летом 2021 года у Эриксена тоже случилась остановка сердца в матче за сборную Дании против Финляндии (0:1) на Евро-2020. Позже футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который позволил датчанину продолжить карьеру.

 

Кристиан Эриксен
Футбол
Лутон Таун
ФК Манчестер Юнайтед
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2
 Ливерпуль 17 11 5 1 36-15 38
3
 Астон Вилла 17 12 2 3 37-21 38
4
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
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 Ньюкасл 17 9 2 6 36-21 29
7
 МЮ 17 9 1 7 18-21 28
8
 Вест Хэм 17 8 3 6 29-30 27
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 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
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 Кр. Пэлас 17 4 5 8 17-25 17
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 Эвертон 17 8 2 7 22-20 16
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
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 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
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