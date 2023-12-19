Эриксен дал совет защитнику «Лутона» Локьеру, который перенес остановку сердца

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен посоветовал защитнику «Лутона» Тому Локьеру прислушиваться к советам врачей.

29-летний валлиец потерял сознание во время матча 17-го тура АПЛ против «Борнмута». Позже пресс-служба «Лутона» сообщила, что у него произошла остановка сердца, но вскоре он пришел в себя.

«Я читал и видел, что произошло. Я надеюсь, что с ним все в порядке, он не торопится, здоров, и его семья рядом, чтобы поддержать его.

Мой совет ему – принять лучшее решение, какое возможно. Если врачи скажут тебе заняться чем-то другим, ты должен уважать это и посмотреть, что ты можешь сделать. Ничто тебя не остановит, но в конце концов все зависит от самочувствия и того, что говорят врачи. Он должен принять решение со своей семьей, но ему не следует торопиться», – приводит слова Эриксена Daily Mail.

Летом 2021 года у Эриксена тоже случилась остановка сердца в матче за сборную Дании против Финляндии (0:1) на Евро-2020. Позже футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который позволил датчанину продолжить карьеру.