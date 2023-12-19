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«Манчестер Сити» оштрафован на 120 тысяч фунтов за поведение игроков в матче с «Тоттенхэмом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Сити» был оштрафован на 120 тысяч фунтов из-за того, что игроки команды окружили судью матча 14-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:3).

Как сообщает Футбольная ассоциация Англии, в «Сити» признали, что игроки команды вели себя неподобающе. Независимая комиссия по урегулированию после слушания наложила санкцию на клуб.

В концовке встречи арбитр Саймон Хупер дал игрокам «горожан» продолжить игру после фола Эмерсона Рояла в центре поля. После этого Эрлин Холанн отдал Джеку Грилишу передачу, которая выводила полузащитника один на один с голкипером «шпор», но судья неожиданно остановил игру, чтобы показать игроку «Тоттенхэма» желтую карточку.

Джек Грилиш (слева), Деян Кулушевски (в&nbsp;центре) и&nbsp;Педро Порро (справа). Безумие в АПЛ! «Ман Сити» и «Тоттенхэм» выдали один из лучших матчей сезона

ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
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2
 Ливерпуль 17 11 5 1 36-15 38
3
 Астон Вилла 17 12 2 3 37-21 38
4
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 Ньюкасл 17 9 2 6 36-21 29
7
 МЮ 17 9 1 7 18-21 28
8
 Вест Хэм 17 8 3 6 29-30 27
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 Брайтон 17 7 5 5 33-30 26
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 Челси 17 6 4 7 28-26 22
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 Фулхэм 17 6 3 8 26-29 21
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 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
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 Вулверхэмптон 17 5 4 8 21-29 19
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 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
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 Кр. Пэлас 17 4 5 8 17-25 17
16
 Эвертон 17 8 2 7 22-20 16
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
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 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
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 Шеффилд Юн. 17 2 2 13 12-43 8
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