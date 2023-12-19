«Манчестер Сити» оштрафован на 120 тысяч фунтов за поведение игроков в матче с «Тоттенхэмом»

«Манчестер Сити» был оштрафован на 120 тысяч фунтов из-за того, что игроки команды окружили судью матча 14-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:3).

Как сообщает Футбольная ассоциация Англии, в «Сити» признали, что игроки команды вели себя неподобающе. Независимая комиссия по урегулированию после слушания наложила санкцию на клуб.

В концовке встречи арбитр Саймон Хупер дал игрокам «горожан» продолжить игру после фола Эмерсона Рояла в центре поля. После этого Эрлин Холанн отдал Джеку Грилишу передачу, которая выводила полузащитника один на один с голкипером «шпор», но судья неожиданно остановил игру, чтобы показать игроку «Тоттенхэма» желтую карточку.