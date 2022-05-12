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Тен Хаг — о своей философии в «МЮ»: «Нужно лишь одно — победы»

Тен Хаг рассказал о философии, которую он хотел бы видеть в «Манчестер Юнайтед»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о философии, которую он хотел бы видеть в английском клубе.

«Нужно лишь одно — победы, — приводит слова тен Хага ESPN. — Но мы предпочли бы побеждать, играя в хороший футбол».

Также тренер подвел итоги своей работы в «Аяксе».

«Я оглядываюсь на работу в «Аяксе» с большим удовлетворением. Когда я начинал работать в клубе четыре с половиной года назад, то должен был подготовить его к возвращению в еврокубки. Нам это удалось, и как! Я насладился этим прекрасным путешествием, это была прекрасная эра», — сказал он.

Амстердамский клуб под руководством 52-летнего нидерландца три раза выиграл чемпионат Нидерландов, два раза стал обладателем Кубка Нидерландов и один раз — обладателем Суперкубка Нидерландов.

21 апреля 2022 года «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании трехлетнего контракта с тен Хагом. Тренер приступит к работе в английском клубе в июне.

Источник: https://www.espn.co.uk/football/manchester-united-engman_utd/story/4663869/erik-ten-hag-on-man-united-ambitions-its-only-about-winning
Футбол
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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1
 Ман. Сити 36 28 5 3 94-22 89
2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Арсенал 35 21 3 11 56-42 66
5
 Тоттенхэм 35 19 5 11 60-40 62
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 36 15 5 16 36-39 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Лестер 35 12 9 14 52-56 45
11
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
12
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
13
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
14
 Астон Вилла 35 13 4 18 48-49 43
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 35 10 6 19 37-56 36
17
 Лидс 36 8 10 18 39-77 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 36 6 5 25 32-70 23
20
 Норвич 36 5 6 25 22-78 21
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14.01 23:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.01 15:30
Ман. Сити – Челси
 1 : 0
15.01 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 3 : 1
15.01 18:00
Норвич – Эвертон
 2 : 1
15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
 1 : 1
15.01 20:30
Астон Вилла – МЮ
 2 : 2
16.01 17:00
Вест Хэм – Лидс
 2 : 3
16.01 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 3 : 0
1.03 22:45
Бернли – Лестер
 0 : 2
12.05 21:45
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 28 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 24 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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