Тен Хаг рассказал о философии, которую он хотел бы видеть в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о философии, которую он хотел бы видеть в английском клубе.

«Нужно лишь одно — победы, — приводит слова тен Хага ESPN. — Но мы предпочли бы побеждать, играя в хороший футбол».

Также тренер подвел итоги своей работы в «Аяксе».

«Я оглядываюсь на работу в «Аяксе» с большим удовлетворением. Когда я начинал работать в клубе четыре с половиной года назад, то должен был подготовить его к возвращению в еврокубки. Нам это удалось, и как! Я насладился этим прекрасным путешествием, это была прекрасная эра», — сказал он.

Амстердамский клуб под руководством 52-летнего нидерландца три раза выиграл чемпионат Нидерландов, два раза стал обладателем Кубка Нидерландов и один раз — обладателем Суперкубка Нидерландов.

21 апреля 2022 года «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании трехлетнего контракта с тен Хагом. Тренер приступит к работе в английском клубе в июне.