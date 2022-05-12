«Вест Хэм» может усилиться защитником «Ренна» Агердом

«Вест Хэм» интересуется защитником «Ренна» Найефом Агердом, сообщает The Telegraph.

По данным источника, английский клуб может подписать 26-летнего марокканца за 20 миллионов фунтов в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Агерд забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи в 38 матчах за «Ренн». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 8,1 миллиона фунтов.