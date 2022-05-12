Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо пропустит финал Кубка Англии против «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Фабиньо пропустит финал Кубка Англии против «Челси».

«Есть хорошие шансы, что Фабиньо успеет вернуться на поле до конца сезона, но это точно не произойдет в эти выходные», — приводит официальный сайт мерсисайдцев слова Клоппа.

В сезоне-2021/22 Фабиньо забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу в 47 матчах за «Ливерпуль». 28-летний бразилец получил мышечное повреждение в перенесенной игре 33-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:1), который состоялся 10 мая. Футболиста заменили на 30-й минуте встречи.

Финал Кубка Англии «Челси» — «Ливерпуль» состоится в субботу, 14 мая. Начало — в 18.45 (мск).