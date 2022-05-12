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Сегодня, 19:24

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо пропустит финал Кубка Англии против «Челси»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Фабиньо пропустит финал Кубка Англии против «Челси».

«Есть хорошие шансы, что Фабиньо успеет вернуться на поле до конца сезона, но это точно не произойдет в эти выходные», — приводит официальный сайт мерсисайдцев слова Клоппа.

В сезоне-2021/22 Фабиньо забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу в 47 матчах за «Ливерпуль». 28-летний бразилец получил мышечное повреждение в перенесенной игре 33-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:1), который состоялся 10 мая. Футболиста заменили на 30-й минуте встречи.

Финал Кубка Англии «Челси» — «Ливерпуль» состоится в субботу, 14 мая. Начало — в 18.45 (мск).

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/jurgen-klopps-fabinho-injury-update-ahead-fa-cup-final
Фабио Энрике Таварес (Фабиньо)
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси
Юрген Клопп
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 36 28 5 3 94-22 89
2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Арсенал 35 21 3 11 56-42 66
5
 Тоттенхэм 35 19 5 11 60-40 62
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 36 15 5 16 36-39 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Лестер 35 12 9 14 52-56 45
11
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
12
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
13
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
14
 Астон Вилла 35 13 4 18 48-49 43
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 35 10 6 19 37-56 36
17
 Лидс 36 8 10 18 39-77 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 36 6 5 25 32-70 23
20
 Норвич 36 5 6 25 22-78 21
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.01 23:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.01 15:30
Ман. Сити – Челси
 1 : 0
15.01 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 3 : 1
15.01 18:00
Норвич – Эвертон
 2 : 1
15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
 1 : 1
15.01 20:30
Астон Вилла – МЮ
 2 : 2
16.01 17:00
Вест Хэм – Лидс
 2 : 3
16.01 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 3 : 0
1.03 22:45
Бернли – Лестер
 0 : 2
12.05 21:45
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 28 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 24 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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