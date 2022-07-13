Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Ливерпулем» (4:0) в товарищеском матче.

«Мы допустили несколько ошибок, упустили несколько моментов, но создали много. Нам нужно много работать, чтобы исправить ошибки. Знаю, что у нас есть хорошие игроки. Мы начали строить команду, и я доволен первой игрой. Однако мы не будем переоценивать этот результат. Я видел и некоторые действительно хорошие вещи. Много скорости и творчества впереди», — цитирует BBC тен Хага.

Напомним, это была первая игра «Манчестер Юнайтед» под руководством нового главного тренера Эрика тен Хага.