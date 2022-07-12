«Лидс» согласился продать Рафинью в «Барселону»
«Лидс» принял предложение «Барселоны» по трансферу нападающего Рафиньи. Испанский клуб заплатит за вингера 58 миллионов евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
С учетом бонусов эта сумма может вырасти до 67 миллионов.
Рафинья уже давно согласовал личный контракт с каталонским клубом до 2027 года.
Переговоры о трансфере 25-летнего бразильца находятся в завершающей стадии.
В прошедшем сезоне Рафинья забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи в 35 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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15
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|0
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16
|Эвертон
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
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19
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
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Фулхэм – Ливерпуль
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
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|7.08
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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