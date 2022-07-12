«Лидс» согласился продать Рафинью в «Барселону»

«Лидс» принял предложение «Барселоны» по трансферу нападающего Рафиньи. Испанский клуб заплатит за вингера 58 миллионов евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

С учетом бонусов эта сумма может вырасти до 67 миллионов.

Рафинья уже давно согласовал личный контракт с каталонским клубом до 2027 года.

Переговоры о трансфере 25-летнего бразильца находятся в завершающей стадии.

В прошедшем сезоне Рафинья забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи в 35 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.