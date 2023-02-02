Тен Хаг: «Мы рады переходу Забитцера»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о трансфере Марселя Забитцера. Австриец стал игроком команды на правах аренды из мюнхенской «Баварии».

«Мы рады переходу Забитцера. Ранее мы потеряли Донни ван де Бека, а сейчас еще и Кристиан Эриксен вылетел на долгий срок», — сказал тен Хаг на пресс-конференции.