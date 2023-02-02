Тен Хаг рад возвращению Санчо на поле после долгой болезни

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на возвращение на поле нападающего команды Джейдона Санчо в матче с «Ноттингемом» (2:0).

«Думаю, что это было здорово, фанаты подарили ему любовь, кажется, ему это понравилось. Он рад вернуться на поле. За последние пару недель я видел, как он улыбается в Каррингтоне. Надеюсь, что он сможет продолжить процесс и внести огромный вклад в сезон», — цитирует тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Тренер отметил, что Санчо может играть и «десятку», и как вингер.

22-летний форвард не играл за команду с 22 октября прошлого года из-за болезни и не смог принять участия в чемпионате мира — 2022 в Катаре.