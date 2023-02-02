Le Parisien: чемпион мира Варан завершит карьеру в сборной Франции

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан завершит карьеру в сборной Франции, утверждает газета Le Parisien.

По информации источника, 29-летний футболист в последнее время взвешивал «за» и «против», но принял решение отказаться от международных матчей за национальную команду. Варан чувствует «физический и психологический износ». Игрок хочет больше времени уделять семье.

В составе сборной Франции Варан становился чемпионом мира в 2018 году. На ЧМ-2022 помог своей команде завоевать серебро. Защитник также становился победителем Лиги наций-2021 вместе с Францией. Он дебютировал за основную национальную команду в марте 2013-го.

В текущем сезоне Варан провел 18 матчей за «МЮ» и не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, что голкиперы Уго Ллорис и Стив Манданда завершили карьеры в сборной Франции.