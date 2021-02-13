Экс-футболист «Спартака» Макгиди оформил ассистентский покер

«Сандерленд» в матче 29-го тура лиги 1 (третий по силе дивизион Англии) разгромил «Донкастер Роверс» со счетом 4:1.

Четыре голевые передачи в этом матче сделал бывший полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди. При этом все четыре гола забил Чарли Уик.

Напомним, что 34-летний ирландец выступал за «Спартак» с 2010 по 2014 год.

В этом сезоне он провел 12 матчей, в которых забил два гола и отдал восемь голевых передач.

«Сандерленд» занимает 7-е место в турнирной таблице лиги 1. «Донкастер Роверс» — на 5-м месте.