Экс-футболист «Спартака» Макгиди оформил ассистентский покер
13 февраля 2021, 23:10
«Сандерленд» в матче 29-го тура лиги 1 (третий по силе дивизион Англии) разгромил «Донкастер Роверс» со счетом 4:1.
Четыре голевые передачи в этом матче сделал бывший полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди. При этом все четыре гола забил Чарли Уик.
Напомним, что 34-летний ирландец выступал за «Спартак» с 2010 по 2014 год.
В этом сезоне он провел 12 матчей, в которых забил два гола и отдал восемь голевых передач.
«Сандерленд» занимает 7-е место в турнирной таблице лиги 1. «Донкастер Роверс» — на 5-м месте.
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