Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 24-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (0:3).

«Свежая команда играла с уставшей, но начавшей матч очень хорошо. Мы контролировали ход игры, попали в штангу, и гол стал бы для нас положительным зарядом, столь необходимым в случае усталости.

А потом «Сити» заработал один из этих современных пенальти, как я их называю, и мы попали в сложную ситуацию. Современный пенальти — это когда даже за касание ногтем могут указать на точку. Причем это зависит от соперника. В некоторых случаях ты касаешься игрока ногтем, носом, пальцем ноги — и судья назначает пенальти, а ВАР констатирует, что контакт был. И контакт сложно отрицать", — приводит слова Моуринью BBC.

«Тоттенхэм» с 36 очками занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ман Сити» — первая строчка и 53 балла.