Гвардьола прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» над «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:0) в матче 24-го тура чемпионата Англии. По словам испанского специалиста, результат закономерен.

«Победа вполне заслуженная. Да, в начале матча Кейн попал в штангу. Если бы он забил, то матч мог бы пойти по-другому, — цитирует Гвардьолу BBC. — Однако он пошел по нашему сценарию. У соперника есть особенные качества, мы им проиграли в первом круге, хотя играли хорошо.

Эта команда может создавать опасные моменты из ничего. Такие у них футболисты и такой подход у тренера. Но и у нас есть своя манера играть. В том же духе мы и будем продолжать.

Будет ли теперь Эрнандес исполнять пенальти? Нет. Безусловно, я восхищен его мужеством, но так не стоит исполнять удар. Это не смешно, меня это волнует.

Попробуем найти настоящего специалиста по пенальти. Нужно больше тренироваться в этом компоненте. Может ли Эдерсон бить пенальти? Сегодня он отдал передачу почти на 80 метров. Возможно, скоро у него появится шанс пробить одиннадцатиметровый".