Канчельскис считает, что у Холанна не будет никаких проблем в Англии

Бывший игрок МЮ Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о предстоящем переходе нападающего «Боруссии» Эрлина Холанна в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» потратит на покупку 21-летнего норвежского футболиста около 250 миллионов евро. В сумму включены отступные, агентские выплаты и подписной бонус футболиста.

«Если Гвардиола хочет видеть его в своей команде, значит он нужен. Посмотрим, как он будет играть. Но я думаю, что у него не будет никаких проблем в Англии. Думаю, что он легко вольется в состав «Манчестер Сити». В Германии он проявил себя очень здорово. Не думаю, что у него будут какие-то проблемы в новой команде», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

По информации СМИ, Холанн прошел медицинское обследование в Бельгии для «Манчестер Сити».

Футбольный агент Дмитрий Селюк в комментарии «СЭ» сравнил возможный переход Холанна в «Манчестер Сити» с трансфером Златана Ибрагимовича в «Барселону».