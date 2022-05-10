«Манчестер Сити» потратит на трансфер Холанна 213 миллионов фунтов
«Манчестер Сити» потратит на трансфер нападающего «Боруссии» Эрлина Холанна 213 миллионов фунтов, сообщает The Telegraph.
По информации источника, английский клуб активирует опцию выкупа 21-летнего норвежца у «Боруссии» за 64 миллиона фунтов.
Отмечается, что нападающий заработает 107 миллионов фунтов по пятилетнему контракту с «Манчестер Сити».
При этом представители и агенты Холанна получат до 42 миллионов фунтов.
Напомним, что вчера, 9 мая, с разрешения дортмундского клуба Холанн в присутствии врачей «Сити» прошел медицинский осмотр в Брюсселе. Ожидается, что он будет присутствовать на сегодняшней тренировке «Боруссии» и примет участие в матче последнего тура бундеслиги против «Герты».
В нынешнем сезоне Холанн забил 28 мячей и отдал семь результативных передач в 29 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|35
|27
|5
|3
|89-21
|86
|
2
|Ливерпуль
|35
|25
|8
|2
|87-23
|83
|
3
|Челси
|35
|19
|10
|6
|70-31
|67
|
4
|Арсенал
|35
|21
|3
|11
|56-42
|66
|
5
|Тоттенхэм
|35
|19
|5
|11
|60-40
|62
|
6
|МЮ
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|
7
|Вест Хэм
|36
|16
|7
|13
|57-46
|55
|
8
|Вулверхэмптон
|35
|15
|5
|15
|35-34
|50
|
9
|Брайтон
|36
|11
|14
|11
|38-42
|47
|
10
|Кр. Пэлас
|35
|10
|14
|11
|46-42
|44
|
11
|Ньюкасл
|36
|11
|10
|15
|40-61
|43
|
12
|Брентфорд
|36
|12
|7
|17
|44-52
|43
|
13
|Астон Вилла
|34
|13
|4
|17
|47-47
|43
|
14
|Лестер
|34
|11
|9
|14
|49-56
|42
|
15
|Саутгемптон
|36
|9
|13
|14
|41-61
|40
|
16
|Эвертон
|34
|10
|5
|19
|37-56
|35
|
17
|Лидс
|35
|8
|10
|17
|39-74
|34
|
18
|Бернли
|35
|7
|13
|15
|32-49
|34
|
19
|Уотфорд
|35
|6
|4
|25
|32-70
|22
|
20
|Норвич
|35
|5
|6
|24
|22-75
|21
|16.04
|14:30
|
Тоттенхэм – Брайтон
|0 : 1
|16.04
|17:00
|
МЮ – Норвич
|3 : 2
|16.04
|17:00
|
Саутгемптон – Арсенал
|1 : 0
|16.04
|17:00
|
Уотфорд – Брентфорд
|1 : 2
|17.04
|16:15
|
Вест Хэм – Бернли
|1 : 1
|17.04
|16:15
|
Ньюкасл – Лестер
|2 : 1
|10.05
|22:00
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|- : -
|11.05
|21:30
|
Лидс – Челси
|- : -
|11.05
|22:15
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|19.05
|21:45
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|20
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|27
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|24
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7