«Манчестер Сити» потратит на трансфер Холанна 213 миллионов фунтов

В Англии назвали сумму, которую «Манчестер Сити» заплатит за Холанна

«Манчестер Сити» потратит на трансфер нападающего «Боруссии» Эрлина Холанна 213 миллионов фунтов, сообщает The Telegraph.

По информации источника, английский клуб активирует опцию выкупа 21-летнего норвежца у «Боруссии» за 64 миллиона фунтов.

Отмечается, что нападающий заработает 107 миллионов фунтов по пятилетнему контракту с «Манчестер Сити».

При этом представители и агенты Холанна получат до 42 миллионов фунтов.

Напомним, что вчера, 9 мая, с разрешения дортмундского клуба Холанн в присутствии врачей «Сити» прошел медицинский осмотр в Брюсселе. Ожидается, что он будет присутствовать на сегодняшней тренировке «Боруссии» и примет участие в матче последнего тура бундеслиги против «Герты».

В нынешнем сезоне Холанн забил 28 мячей и отдал семь результативных передач в 29 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.