Селюк сравнил переход Холанна в «Манчестер Сити» с трансфером Ибрагимовича в «Барселону»

Футбольный агент Дмитрий Селюк в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» потратит на покупку 21-летнего норвежского футболиста чуть менее 250 миллионов евро. В эту сумму включены отступные, агентские выплаты и подписной бонус футболиста.

«В 250 миллионов входят зарплата, бонусы. Это общая сумма. Сам переход Холанна обойдется в 50-70 миллионов евро. Часть от общей суммы должен был забрать Райола, но ему деньги уже не нужны. Считаю Холанна хорошим футболистом, но есть одно но. В свое время за большую сумму в «Барселону», когда ей руководил Гвардиола, перешел Ибрагимович. Он не заиграл. Холанн не совсем подходит под стиль игры команд Гвардиолы. Эрлинг высокий, мощный игрок, который способен продавить. Гвардиола, как правило, не играет такими футболистами», — сказал Селюк «СЭ».

По информации СМИ, Холанн прошел медицинское обследование в Бельгии для «Манчестер Сити».