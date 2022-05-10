«Реал» согласовал условия контракта с защитником «Челси» Рюдигером

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер договорился с «Реалом» о контракте, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сделка о переходе 29-летнего немца завершена. Стороны договорились о контракте до 2026 года. О трансфере игрока будет объявлено в ближайшее время.

Контракт защитника с лондонским клубом истекает 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне 29-летний Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 47 матчах за «Челси».